الصدر ينصح معتصمي ’’الناصرية’’ بالعودة إلى منازلهم ويوجه رسالة إلى الحكومة - عاجل

2020/11/28 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادقدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، نصيحة لمعتصمي ’’الناصرية’’ بالعودة إلى منازلهم، فيما وجه رسالة إلى الحكومة.وقال الصدر في تغريدة له على حسابه في تويتر، إنه "يجب ان يعم السلام والأمن في الناصرية الفيحاء، وعلى اهالي الناصرية أن لا يتصارعوا بينهم".واضاف، "إن كان هناك من يزعزع أمنها من أي طرف كان ولا يحترم هيبة الدولة فعلى الحكومة المركزية التعامل معه، فالحكومة المحلية اما متخاذلة أو خائفة مع شديد الأسف".

التغريدة داخل الخبر

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