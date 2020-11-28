تركيا تسجل رقما قياسيا جديدا للإصابات والوفيات بكورونا

2020/11/28 | 21:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، 182 وفاة و30103 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي حصيلة يومية قياسية تشهدها البلاد مقارنة مع ما سجل سابقا.

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