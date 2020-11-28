محافظة عراقية تقرر تعطيل دوام المدارس بسبب الأمطار

2020/11/28 | 21:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد الأحد.

وقال الشعلان في بيان مقتضب تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تقرر تعطيل الدوام فقط في المدارس مع استمرار الامتحانات الوزارية بسبب الأمطار في المحافظة".

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