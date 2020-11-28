الصدر يوجه نصيحة الى معتصمي الناصرية

2020/11/28 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة على موقع تويتر، اليوم السبت، النصيحة الى معتصمي الناصرية للعودة الى منازلهم سالمين امنيين.

وادناه نص التغريدة:-

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