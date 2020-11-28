بيان من السفارة الأميركية في بغداد بعد

2020/11/28 | 21:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الولايات المتحدة، السبت، أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين التي وقعت في مدينة الناصرية، وراح ضحيتها خمسة أشخاص على الأقل واصابة عشرات آخرين، الجمعة.

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