2020/11/28 | 21:59 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – كاروان باعذري “الكل يمتلك ظهراً يستند اليه، الا نحن لا نملك احد، تجزأنا وتوزعنا ولم يبقى الا القليل لينهار هذا الدين بشكل كامل، فهوية هذا الشعب تميل الى المحو”.بخيبة كبيرة، يقول الياس حسن (59 عام) وهو من اهالي شنكال ويعيش الان في مخيم ايسيان “متى ما افكر في مستقبل الايزيدية اتذكر مستقبل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل الايزيدية في العراق امام الاضمحلال؟) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل الايزيدية في العراق امام الاضمحلال؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).