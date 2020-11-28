بعد مطاردته عاماً كاملاً.. .. الاطاحة بقاتل خطير في بغداد

2020/11/28 | 22:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت قيادة شرطة بغداد، السبت، القاء القبض على قاتل خطير في العاصمة.

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