يوميات دنماركية 240+1 - حكمة اقبال

2020/11/28 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- اللقاح المُنتظر :- قال وزير الصحة مونس هونيكا يوم الخميس الماضي ان "اللقاح في الطريق" ، جاء ذلك اثناء إعلانه ستراتيجية الحكومة في توزيع اللقاح المرتقب ، مشيراً الى انه في أحسن التفاؤلات ان نستلم اللقاح نهاية العام الحالي ، وتبدأ اولى وجبات تطعيم المواطنين في بداية العام القادم .



اشار الوزير ان خطة الوزارة في أولوية منح اللقاح أولاً للمجموعات الأكثر عرضة للخطر وهم كبار السن ومرضى الأمراض الم ......





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