مسؤول محلي بكربلاء:تقليل الخطة الزراعية بالعراق مخالف لورقة الاصلاح الحكومية

2020/11/28 | 22:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد قائممقام قضاء الهندية في كربلاء

منتظر الشافعي القرار الحكومي بتقليل

الخطة الزراعية في عموم البلاد ومنها

كربلاء معتبرا ان ان واجب وزارة التجارة

والزراعة هو دعم الزراعة والتشجيع

عليها لاجل ايجاد ف

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