2020/11/28 | 22:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الحكومة المحلية في محافظة واسط، اليوم السبت، يوم غد الأحد عطلة رسمية.





وقال بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بسبب غزارة الأمطار وأستمرارها لغاية يوم غد في المحافظة ، فأن الحكومة المحلية في واسط تعلن يوم غد الأحد عطلة رسمية في جميع دوائر المحافظة ماعدا الخدمية منها “.





واضافت المحافظة، انها “تعلن حالة الاستنفار لخلية ازمة السيول والامطار”.

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