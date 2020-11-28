2020/11/28 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

وجه تحالف سائرون في محافظة ذي قار، السبت، رسالة الى رئيس الوزراء ووزير الداخلية بشأن الاحداث التي شهدتها المحافظة.

وقال التحالف في بيانه، انه "بالنظر للظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة ذي قار نتيجة لانعدام الامن بسبب بعض العناصر المنفلتة لذا على السيد رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية ان يجعلان من اولوياتهما حفظ الامن في هذه المحافظة المنكوبة من خلال دعم الاجهزة الامنية لغرض فرض هيبة الدولة والتعامل ضمن الاطر القانونية مع اية ممارسات تثير العنف وتهدد السلم الاهلي والمجتمعي في المحافظة".واضاف، ان "تحالف سائرون في محافظة ذي قار يؤكد على دعمه لحرية التظاهر السلمي الذي كفله الدستور مع ضرورة عزل العناصر المندسة التي اساءت للمتظاهرين السلميين وتسببت في احداث الفوضى والخراب من خلال تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة وقطع الطرق والجسور وتعطيل مصالح المواطنين وهذا يعتبر خرقا لسلطة القانون وتجاوزا واضحا على حقوق الاخرين".

وتابع، "لذلك على جميع الفعاليات الشعبية والثقافية والاعلامية وكافة شرائح المجتمع الذيقاري ان تساند القوات الامنية لغرض السيطرة على حالة الانفلات الامني الذي تشهده المحافظة ولابد من تشكيل لجنة تحقيقية لكشف العناصر التي تسببت في استشهاد وجرح العشرات من المتظاهرين السلميين الذين توافدوا على مركز المحافظة للمشاركة في تظاهرة يوم امس".

وأكد على "اهمية تكاتف الجهود الحكومية والسياسية والاجتماعية للخروج من هذه الازمة للحفاظ على استقرار المحافظة وحماية ارواح وممتلكات المواطنين من العابثين والمندسين اصحاب الاجنداث المبشوهة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف سائرون في ذي قار يوجه رسالة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف سائرون في ذي قار يوجه رسالة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).