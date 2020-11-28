فوز الفيصلي وتعادل الوحدات بدوري المحترفين الاردني لكرة القدم

2020/11/28 | 22:23 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/حقق فريق الفيصلي فوزا على الحسين اربد، بهدفين لواحد في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب الحسن بمدينة اربد/ شمالي الاردن/ في ختام منافسات الاسبوع الرابع عشر لدوري المحترفين الاردني لكرة القدم.



وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده إلى 20 نقطة متقدما للمركز الرابع ، فيما تراجع الحسين اربد للمركز الخامس برصيد 19 نقطة.وفي لقاء آخر من نفس الاسبوع ادرك معان التعادل مع الوحدات بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت على ملعب عمان الدولي.ورفع الوحدات رصيده إلى 32 نقطة وحيدا في صدارة الدوري، فيما رفع معان رصيده إلى 17 نقطة./انتهى

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