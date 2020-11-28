مرور البصرة : مشكلة الحجز الالكتروني في طريقها الى الحل

2020/11/28 | 22:23 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا/اكد مدير مرور البصرة العميد عادل فياض السوداني ان مشكلة الحجز الالكتروني في طريقها الى الحل في جميع محافظات العراق ، وذلك بعد موافقات وزارية تقضي برفع الحجز الالكتروني هذا الاسبوع عن المعاملات بكل انواعها.وذكر السوداني للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" ان المراجعة ستكون على وفق الحروف الابجدية ، على شكل جدول سيصدر لاحقا لجميع المحافظات "، مبينا انه :" سيتم الاعتماد على بداية اسم المالك او ( اسم المستورد) في المعاملة".وتابع :" ان توجيها صدر الى جميع المحافظات بالبقاء الى ساعات متأخرة من الدوام الرسمي لانجاز اكبر عدد من المعاملات".واشار الى وصول 10 الآف لوحة مرورية الى المديرية ، ستتم طباعتها بدءا من يوم غد الاحد، وحال انجاز طباعتها لجميع المعاملات المتأخرة سيتم الاعلان عن موعد المراجعة خلال الايام القليلة القادمة./انتهى

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