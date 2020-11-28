بالتفاصيل.. ماذا حدث في مدينة الناصرية العراقية؟

2020/11/28 | 22:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع الى سبعة عدد قتلى الصدامات بين متظاهرين عراقيين واخرين تابعين للتيار الصدري في مدينة الناصرية جنوب العراق.واستمرت الاشتباكات طوال الليل رغم فر...

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