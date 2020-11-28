بابل تعلن تعطيل الدوام الرسمي غداً للطلبة والكوادر التدريسية والجامعات

2020/11/28 | 22:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل اعلن محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، السبت، تعطيل الدوام الرسمي غداً للطلبة والكوادر التدريسية والجامعات.وقال السرياوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، للطلبة والكوادر التدريسية والجامعات”.واضاف البيان أن “هذا القرار جاء على خلفية لما شهدته محافظة بابل من غزارة الامطار، وحفاظاً …

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