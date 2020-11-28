شرطة بغداد تعلن القبض على “مجرم خطير” بعد مطاردة استمرت عاماً كاملاً

2020/11/28 | 22:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة شرطة بغداد، السبت، إلقاء القبض على متهم و”مجرم خطير” بعد مطاردة استمرت عاماً كاملاً، مبينةً أنه قام بارتكاب “جريمة قتل بشعة” وأخذ الرشاوي والاتاوات من أصحاب محال.وقال إعلام القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز قيادة شرطة بغداد / مركز شرطة باب الشيخ ألقت القبض على …

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