الصدر: أنصح المعتصمين في الناصرية بالعودة إلى منازلهم

2020/11/28 | 22:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، بشأن أحداث الناصرية الأخيرة. وقال الصدر في تدوينة تابعها “النور نيوز”، إنه “يجب ان يعم السلام والأمن في الناصرية الفيحاء، وعلى اهالي الناصرية أن لا يتصارعوا بينهم، وإن كان هناك من يزعزع أمنها من أي طرف كان ولا يحترم هيبة الدولة فعلى الحكومة المركزية التعامل …

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