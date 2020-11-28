البحرية الأميركية تفسر عودة حاملة الطائرات

2020/11/28 | 22:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت واشنطن حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس نيميتز" مع مجموعتها من السفن الحربية بالعودة إلى منطقة الخليج، لكن ناطقة باسم البحرية الأميركية نفت، السبت، أن تكون هذه العودة مرتبطة بأي "تهديدات" بعد اغتيال عالم نووي إيراني.

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