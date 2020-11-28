الخجل الأجتماعي من مراجعة الأطباء النفسيين ظاهرة سلبية نتائجها وخيمة

2020/11/28 | 22:30 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – هادي عطالله أن المشاكل والمعوقات النفسية أمر طبيعي يواجهها كل فرد في الحياة ولكن مواجهتها تتطلب الصمود والمحاربة لتجاوزها، وفي بعض الأحيان تتطلب مواجهتها وجود أشخاص آخرين يدعمون ذلك الشخص سواء كان شخص من العائلة او صديق مقرب او طبيب او معالج مختص بالأضطرابات النفسية.بشكل عام في الوقت الحالي هناك الكثير …

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