الخجل الأجتماعي من مراجعة الأطباء النفسيين ظاهرة سلبية نتائجها وخيمة

2020/11/28 | 22:30 - المصدر: ايزيدي 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايزيدي 24 – هادي عطالله أن المشاكل والمعوقات النفسية أمر طبيعي يواجهها كل فرد في الحياة ولكن مواجهتها تتطلب الصمود والمحاربة لتجاوزها، وفي بعض الأحيان تتطلب مواجهتها وجود أشخاص آخرين يدعمون ذلك الشخص سواء كان شخص من العائلة او صديق مقرب او طبيب او معالج مختص بالأضطرابات النفسية.
بشكل عام في الوقت الحالي هناك الكثير …
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بشكل عام في الوقت الحالي هناك الكثير …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخجل الأجتماعي من مراجعة الأطباء النفسيين ظاهرة سلبية نتائجها وخيمة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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