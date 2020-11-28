العراقية – الأميركية ’ميس’ أول امرأة تكمل سباق ’الرجل الحديدي’ (صور)

2020/11/28 | 22:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصبحت العراقية - الأميركية ميس عبوسي أول امرأة تكمل سباق "الرجل الحديدي" داخل الصالات والتي تدمج بين أقسى ثلاث منافسات للقوة والتحمل وتتطلب قدرا عاليا من القوة البدنية والعقلية.



وتمكنت عبوسي (39 عاما) من العدو 42 كيلومترا على جهاز المشي وقطع مسافة 180 كيلوا مترا على دراجة ثابتة والسباحة 3.86 كيلو مترا خلال 8 ساعات فقط، داخل مجمع رياضي بمقاطعة سبرينغ فيلد بولاية فيرجينيا.

وكانت الدقائق العشر الأخيرة قبل انتهاء عبوسي من السابق مؤثرة جدا عندما وقف إلى يمينها النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق، بينما وقف نائب رئيس بعثة السفارة العراقية على يسارها، وكان العلمان الأميركي والعراقي إلى جانبيها.

وبدت ميس وكأنها ميتة خلال الأميال الخمسة الأولى من قيامها بالجري وغلب عليها الإرهاق، لكنها استمرت حتى النهاية في ظل تشجيع أصدقائها وأفراد عائلتها.

خلال السنوات الماضية شاركت ميس في العديد من السباقات التي جرت في الولايات المتحدة وكانت تستغل هذه المناسبات لرفع العلم العراقي كلما وصلت خط النهاية للتعريف ببلدها الأصلي والمساعدة في جمع تبرعات لمؤسسة أطفال العراق الخيرية.

وتخطط ميس، التي هاجرت مع عائلتها من العراق في عام 1991، لتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل بإكمال سباق الرجل الحديدي في بلدها الأم، بعد أن أصبحت أول امرأة معروفة تكمل بشكل غير رسمي هذا السباق في الأماكن المغلقة.

وضعت ميس تاريخا محددا لتنظيم هذا السباق في العراق في أوائل عام 2022، كما وضعت خطر سير محددا له يبدأ بالسباحة في بحيرة الحبانية غرب البلاد، حيث اعتادت أن تذهب هناك عندما كانت طفلة، ومن ثم تركب الدراجة الهوائية على الطريق السريع في محافظة الأنبار المعروف باسم "طريق الموت"، ثم الجري في معظم مناطق العاصمة بغداد.

وتقول ميس، التي جمعت نحو 30 ألف دولار لمؤسسة أطفال العراق حتى الآن من خلال التبرعات، إن "الهدف النهائي من هذا كله، هو جعل العالم يرى العراقيين كما هم الآن..



الجزء الجيد وليس السيئ".

وتضيف "أشعر دائما وكأنني مدينة لبقية الأشخاص الذين تركناهم وراءنا في العراق..



لقد أتيحت لي فرصة ذهبية لعيش حياتي هنا، لكنهم لم يحصلوا على ذلك..



لذا أنا مدينة لهم بمد يد المساعدة".

وتمكنت العراقية - الأمريكية ميس العبوسي من إكمال دورة كاملة من سباق "الرجل الحديدي" Ironman-Style Race الذي يستغرق حوالي 14 ساعة، وذلك في سياق تحضيرها لإقامة السباق داخل العراق.

وسباقات "الرجل الحديدي" هي واحدة من سلسلة سباقات المسافات طويلة التي تنظمها شركة "World Triathlon Corporation"، وتتألف من (3.86 كم) سباحة، و(180.25 كم) لركوب الدراجات، وماراثون (42.20 كم)".

وذكرت صحيفة "washingtonian"، في تقرير تابعه "ناس"، (10 تشرين الثاني 2020)، أن "ميس العبوسي البالغة من العمر 39 عاماً، تمكنت من السباحة لمسافة 2.4 ميل، في مجمع سانت جيمس الرياضي، وقامت بركوب دراجتها الثابتة بمسافة 112 ميلاً، والركض 26.2 ميلاً على جهاز المشي".

وأشار الموقع أن "هذا كان جزءاً من التدريب لتحقيق هدفها بعيد المدى، وهو إكمال سباق بطول الرجل الحديدي في العراق عام 2022".

ووفقاً للصحيفة، فقد غادرت ميس العبوسي بغداد، عام 1991 على واحدة من آخر الطائرات خلال حرب الخليج الأولى والغزو العراقي للكويت، وهبطت مع عائلتها في أمريكا، وانتقلت في النهاية للعيش في العاصمة واشنطن.

قالت العبوسي أن "كل سباق أكمله، يساهم في مؤسسة الأطفال العراقية التي تساعد في حماية الأطفال العراقيين من التعرض للإيذاء أو الاستغلال".

وأردفت، "كنت اعيش أسلوب حياة أرستقراطي للغاية في بغداد..



كنت أعيش في فقاعة، ولم أكن أعرف حتى ما الذي تمر به بقية البلاد".

وتابعت، "أرى أن السباق هو فرصة لرد الجميل إلى وطني..



لقد عشت الحلم الأمريكي، لكن الكثير من الناس لم يحصلوا على فرصتهم"، مضيفة "كان يمكن أن تكون حياتي هي حياة أحد هؤلاء الاطفال الذين عانو من العنف والاستغلال".

من جهته، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، مارتن هوث، بانجاز العراقية ميس العبودي، مؤكداً "أنها أول عراقية، وأول امرأة تكمل هذا السباق".

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