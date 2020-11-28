رئيس هيأة المنافذ الحدودية يتوعد الفاسدين باجراءات رادعة ويكشف اتفاقاً بشأن الاقليم

2020/11/28 | 22:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} توعد رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، الفاسدين باجراءات رادعة قريباً.

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