خلية طوارئ تقود ادارة ملف “الامطار” في ديالى

2020/11/28 | 22:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، السبت، بان خلية طوارى ستقود ادارة ملف هطول الامطار الغزيرة في الساعات الـ48 القادمة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،انه” جرى تشكيل خلية طوارى لادارة ملف هطول امطار غزيزة على مدن ديالى خلال الساعات الـ48 القادمة ومنها بعقوبة تحساب لغرق الشوارع او الازقة والاحياء اذا ما كانت معدلات الهطول عالية جدا”.

واضاف الحيالي،ان” جهد حكومي من اليات سيكون في حالة استنفار لدعم دائرة المجاري وربما نستعين بالجهد للقوات الامنية عند الضرورة لافتا الى ان كل التقارير الرسمية تشير الى ان موجة الامطار ستكون عالية في المناطق الشرقية لديالى وسيكون الجهد الحكومي مستنفر لدعم اي منطقة تضرر من موجة الامطار القادمة “.

واشار الحيالي الى ان” بعقوبة وبقية مدن ديالى بحاجة ماسة الى مشاريع ستراتيجية في ملف شبكات تصريف مياه الامطار لتفادي اضرارها البالغة على الاحياء والازقة والشوارع بالاضافة الى الاستفادة منها في تغذية الانهر بدلا من ان تتحول الى مستنقعات تزيد من معاناة الاهالي خاصة في بعقوبة”.انتهى 25 ف

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