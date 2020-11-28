صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 324 المسجلة اليوم

2020/11/28 | 22:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم السبت، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 324 موزعة كالآتي:

أبو دشير———–6

أبو غريب ———-47

الإسكان————2

الاعلام————-22

البياع ————-8

التاجي————-1

الحرية ————-12

الدورة————–35

الدولعي ———–1

السيدية ———–3

الشعلة ————-13

الصالحية ———-2

الطارمية————-19

العامرية————-11

العطيفية————3

الغزالية————–12

القادسية ————3

الكاظمية ————13

اللطيفية ———–4

المحمودية————31

المنصور ————-5

النصر والسلام ——-5

الوشاش ———–4

اليرموك ————-7

حي الجامعة———–10

حي الجهاد————15

حي العدل ———–11

حي العامل————16

شارع حيفا ———–1

سكنة جانب الرصافة ——-1

محافظة نينوى ———–1

الشفاء : 305

الوفيات: 1

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