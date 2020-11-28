واسط تعلن يوم غد الأحد عطلة رسمية

اعلنت الحكومة المحلية في محافظة واسط، اليوم السبت، يوم غد الأحد عطلة رسمية.
وقال بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بسبب غزارة الأمطار وأستمرارها لغاية يوم غد في المحافظة ، فأن الحكومة المحلية في واسط تعلن يوم غد الأحد عطلة رسمية في جميع دوائر المحافظة ماعدا الخدمية منها “.
واضافت المحافظة، انها “تعلن حالة الاستنفار لخلية ازمة السيول والامطار”.
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