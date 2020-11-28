بعد بابل والديوانية.. محافظة أخرى تعطل الدوام الرسمي وتعلن حالة الاستنفار

2020/11/28 | 22:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت محافظة واسط، السبت، تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة، واستنفار خلية ازمة السيول والامطار، بسبب غزارة الأمطار.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ واسط، محمد جميل المياحي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (28 تشرين الثاني 2020)، انه "بسبب غزارة الأمطار واستمرارها لغاية يوم غد في المحافظة، الحكومة المحلية في واسط تعلن يوم غد الأحد عطلة رسمية في جميع دوائر المحافظة ماعدا الخدمية منها".

وأضاف البيان، "وتعلن حالة الاستنفار لخلية ازمة السيول والامطار".

وكانت محافظة بابل، قررت اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد للكوادر التدريسية والطلبة وكذلك الجامعات بسبب غزارة الأمطار.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ بابل، حسن منديل السرياوي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2020)، انه "لما شهدته محافظة بابل من غزارة الامطار، وحفاظا على سلامة ابنائنا الطلبة قررنا الاتي: تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد للكوادر التدريسية والطلبة وكذلك الجامعات".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قررت محافظة الديوانية، تعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة سقوط الأمطار.

وذكر محافظ الديوانية، زهير الشعلان، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2020)، انه "نظرا لسوء الأحوال الجوية وغزارة سقوط الأمطار، تقرر تعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية ليوم غد الأحد 2020/11/29، بما فيهم مدارس عموم المحافظة التي من المقرر أن يكون دوامها ليوم غد الأحد بحسب قرار وزارة التربية".

وأضاف الشعلان، "يستثنى من ذلك :فرق الصيانة التابعة لكافة الدوائر الخدمية، والكوادر الصحية".

وتابع البيان، ان "الشعلان وجه باستنفار تام لكافة الدوائر الخدمية والتواجد بالشارع (البلدية، المجاري، الماء، الكهرباء، البلديات) مع كافة الكوادر الهندسية والفنية والآليات التابعة لها لتدارك موجة الأمطار ومعالجة ماخلفته من مشاكل خدمية".

وأوعز الشعلان "لمديرية الشباب والرياضة بفتح كافة القاعات التابعة لها في عموم مناطق المحافظة لإيواء الأهالي والعوائل التي تعرضت منازلهم للسقوط"، بحسب البيان.

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