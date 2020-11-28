سائرون يدعو الكاظمي والغانمي الى وضع امن ذي قار ضمن اولوياتهما

2020/11/28 | 22:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا تحالف سائرون في محافظة ذي قار، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي و وزير الداخلية عثمان الغانمي ان يجعلان من اولوياتهما حفظ الامن في المحافظة المنكوبة.

وقال التحالف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بالنظر للظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة ذي قار نتيجة لانعدام الامن بسبب بعض العناصر المنفلتة لذا على رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية ان يجعلان من اولوياتهما حفظ الامن في هذه المحافظة المنكوبة من خلال دعم الاجهزة الامنية لغرض فرض هيبة الدولة والتعامل ضمن الاطر القانونية مع اية ممارسات تثير العنف وتهدد السلم الاهلي والمجتمعي في المحافظة”.

واضاف التحالف، ان “تحالف سائرون في محافظة ذي قار يؤكد على دعمه لحرية التظاهر السلمي الذي كفله الدستور مع ضرورة عزل العناصر المندسة التي اساءت للمتظاهرين السلميين وتسببت في احداث الفوضى والخراب من خلال تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة وقطع الطرق والجسور وتعطيل مصالح المواطنين وهذا يعتبر خرقا لسلطة القانون وتجاوزا واضحا على حقوق الاخرين”.

ودعا التحالف، جميع الفعاليات الشعبية والثقافية والاعلامية وكافة شرائح المجتمع الذيقاري الى ان “تساند القوات الامنية لغرض السيطرة على حالة الانفلات الامني الذي تشهده المحافظة ولابد من تشكيل لجنة تحقيقية لكشف العناصر التي تسببت في استشهاد وجرح العشرات من المتظاهرين السلميين الذين توافدوا على مركز المحافظة للمشاركة في تظاهرة يوم امس”، مشددا على “اهمية تكاتف الجهود الحكومية والسياسية والاجتماعية للخروج من هذه الازمة للحفاظ على استقرار المحافظة وحماية ارواح وممتلكات المواطنين من العابثين والمندسين اصحاب الاجنداث المبشوهة”.

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