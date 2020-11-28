احباط مخطط ارهابي لاستهداف المدنيين في صلاح الدين

2020/11/28 | 22:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوات الحشد الشعبي، مساء اليوم السبت، مخططا إرهابيا لاستهداف المدنيين في صلاح الدين.

وذكر اعلام الحشد، في بيان، ان "قوات اللواء 41 بالحشد صدت محاولة تسلل لفلول داعش الإرهابي في منطقة تل الذهب ضمن قاطع المسؤولية في محافظة صلاح الدين".

واضاف، "حيث كان في نية الدواعش التسلل باتجاه ناحية يثرب واستهداف المدنيين العزل في الناحية".

PUKmedia اعلام الحشد الشعبي

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