2020/11/28 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يأمر بارسال قوة أمنية كبيرة الى مدينة الناصرية

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