عضو بسائرون يحدد موقف كتلته من تأجيل الإنتخابات ويتحدث عن إستحقاق صدري مؤجل

2020/11/28 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

حذر النائب عن تحالف سائرون، قصي الياسري، السبت، 28 تشرين الثاني، 2020، من تأجيل الانتخابات المبكرة عن موعدها المحدد في حزيران المقبل، فيما رأى إن منصب رئاسة الحكومة استحقاق صدري مؤجل.

وقال الياسري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كتلة سائرون مع اجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته الحكومة، ولا تقبل أي تأجيل".

واضاف أن "تحالف سائرون بوصفه جزء من السلطة التشريعية يسعى بكل ما يستطيع لمساعدة الحكومة فيما تطلبه بشأن اجراء الانتخابات بموعدها المحدد".

وتابع الياسري ان "منصب رئاسة الحكومة استحقاق صدري مؤجل، لأن الانتخابات الاخيرة حصلنا على الكتل الاكبر التي تؤهلنا لاختيار رئيس الوزراء، لكنا تنازلنا عن هذا الحق لتحقيق إرادة الشعب"، لافتا إلى ان "الصدريين لن يتنازلوا عن هذا الحق في الانتخابات المقبلة وسيقدموا رئيسا للوزراء يخدم الشعب العراقي".

وكان النائب علاء الربيعي عضو تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قال الخميس، 26 تشرين الثاني، 2020، إن التيار الصدري هو الجهة الوحيدة القادرة على إدارة البلد في المرحلة المقبلة، مبينا إن منصب رئاسة الوزراء من استحقاق التيار وتظاهراته يوم غد لأثبات ذلك.

وقال الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "منصب رئاسة الوزراء من استحقاق التيار الصدري منذ انتخابات عام 2018، إلا أنه تخلى عنه لاعتبارات تتعلق بالصراع السياسي الذي رافق المنصب"، لافتا إلى أن "تظاهرات امس الجمعة اثبتت أن منصب رئاسة الوزراء القادم لصالح الصدريين والجمهور الصدري".

واضاف أن "ابناء التيار الصدري هم الجهة الوحيدة القادرة على إدارة المرحلة المقبلة لما لديهم من روح وطنية تدفعهم لعدم الانجرار وراء المحاور الشرقية او الغربية، ولا ينتمون سوى للعراق ولا يكونوا جزءاً من سياسة دول الجوار أو اي طرف اخر".

ورأى الربيعي أن "تظاهرات اثبتت وبرهنت التنظيم العالي لأبناء التيار والطاعة لقائدهم للاستعداد للانتخابات المقبلة"، لافتا إلى أن "الحديث بأن التظاهرات دعاية انتخابية مبكرة، نراه غير منطقي، لأن ابناء التيار على الاستعداد التام لتلبية نداء الوطن والولاء له متى ما احتاجهم".

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