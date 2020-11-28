ميسون الساعدي لـ / نينا / : الانتخابات المقبلة ستشهد مشاركة واسعة بعد دعوة الصدر

2020/11/28 | 22:54 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت عضو مجلس النواب عن تحالف / سائرون / ميسون الساعدي :" ان الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة عن سابقاتها ".وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" بعد دعوة السيد الصدر امس بتحديث سجل الناخبين ، سنشهد مشاركة واسعة وقوية في الاستحقاق الانتخابي المقبل". واضافت الساعدي انه:" لايمكن في الوقت الحالي معرفة الكتل القريبة للتحالف للدخول معا في الانتخابات المقبلة".وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا العراقيين لتحديث سجلاتهم الانتخابية./انتهى3

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