2020/11/28 | 22:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مساء السبت، تغريدة بشأن مايحصل في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، مطالباً فيها المعتصمين بالعودة الى منا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر حول تظاهرات الناصرية: انصحكم بالعودة الى منازلكم) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر حول تظاهرات الناصرية: انصحكم بالعودة الى منازلكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).