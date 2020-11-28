التربية تعلن استكمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

2020/11/28 | 22:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التربية، السبت، استكمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، يوم غد، وسط إجراءات صحية احترازية. وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تستقبل مدارس العراق كافة يوم غدٍ الأحد ، الموافق الـ29 من شهر تشرين الثاني، أكثر من 10 ملايين تلميذ وطالب للمراحل الدراسية كافة، في محطة جديدة …

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