الحكيم: الانتخابات المقبلة ستسهم بتأصيل قوى سياسية وأفول أخرى

2020/11/28 | 22:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصف رئيس تيار الحكمة وتحالف عراقيون عمار الحكيم، السبت، الانتخابات المقبلة بـ”المصيرية”، معتبراً أنها ستسهم بتأصيل قوى سياسية وأفول أخرى.وقال الحكيم خلال ترؤسه اجتماعاً لهيئة الرأي لتيار الحكمة، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الانتخابات القادمة انتخابات مصيرية ستسهم في تأصيل قوى سياسية وافول اخرى وبروز قوى جديدة بحكم …

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