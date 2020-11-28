مدارس العراق تقرع اجراسها يوم غدٍ الاحد إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد

2020/11/28 | 22:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة التربية، اليوم السبت، ان مدارس العراق ستقرع اجراسها يوم غدٍ الاحد إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد، بعد استكمال الاجراءات الصحية الاحترازية المطلوبة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، “تستقبل مدارس العراق كافة يوم غدٍ الأحد ، أكثر من 10 ملايين تلميذ وطالب للمراحل الدراسية كافة، في محطة جديدة للمعرفة في العام الدراسي الجديد 2020 – 2021، إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات صحية احترازية مشددة يتم تطبيقها هذا العام بسبب جائحة كورونا ، للحفاظ على صحة الملاكات التعليمية والطلبة”.

واضافت الوزارة، انها “تُجدد دعواتها للأسر التربوية وذوي الطلبة للعمل بمسؤولية مشتركة لا تقل مهمة احدهما عن الآخر لضمان تهيئة الأجواء الدراسية الملائمة”، مشيرة الى “وضع الخطط الصحية والتعليمية التي سيتم تطبيقها على مدار العام الدراسي الجديد ولعل أبرز هذه الخطط هو دمج التعليم ما بين الورقي والإلكتروني باستخدام العديد من المنصات الإلكترونية وإعادة تكييف المناهج دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي”.

واشارت الى أن “الوزارة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على تجهيز المدارس بالرحلات والمستلزمات الدراسية لدعم المسيرة التربوية وخلق عامٍ دراسي موفق يرفع من أداء الطلبة ومستواهم العلمي للوصول الى الهدف المنشود”، مشددة على ان “نجاحنا يتحقق اليوم عندما تستمر مسيرة الحياة والعلم والمعرفة في آن واحد، وليكون العراق نموذجاً فريداً لتجاوز الصعاب كما يعرفه الجميع، وكما نريده أن يكون”.

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