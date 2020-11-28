2020/11/28 | 23:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجس البطالة يلاحق خريجي الجامعات الكردستانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاجس البطالة يلاحق خريجي الجامعات الكردستانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاجس البطالة يلاحق خريجي الجامعات الكردستانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).