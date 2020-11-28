بيان من وزارة التربية عشية بدء العام الدراسي الجديد

2020/11/28 | 23:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية، السبت، استكمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، يوم غد، وسط إجراءات صحية احترازية.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (28 تشرين الثاني 2020) أنه "تستقبل مدارس العراق كافة يوم غدٍ الأحد ، الموافق الـ29 من شهر تشرين الثاني، أكثر من 10 ملايين تلميذ وطالب للمراحل الدراسية كافة، في محطة جديدة للمعرفة في العام الدراسي الجديد 2020 – 2021، إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات صحية احترازية مشددة يتم تطبيقها هذا العام بسبب جائحة "كورونا "، للحفاظ على صحة الملاكات التعليمية والطلبة".

وأضافت، "أنها تُجدد دعواتها للأسر التربوية وذوي الطلبة للعمل بمسؤولية مشتركة لا تقل مهمة احدهما عن الآخر لضمان تهيئة الأجواء الدراسية الملائمة، معلنةً بالوقت ذاته عن وضع الخطط الصحية والتعليمية التي سيتم تطبيقها على مدار العام الدراسي الجديد ولعل أبرز هذه الخطط هو دمج التعليم ما بين الورقي والإلكتروني باستخدام العديد من المنصات الإلكترونية وإعادة تكييف المناهج دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي".

وأشارت إلى أن " الوزارة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على تجهيز المدارس بالرحلات والمستلزمات الدراسية لدعم المسيرة التربوية وخلق عامٍ دراسي موفق يرفع من أداء الطلبة ومستواهم العلمي للوصول الى الهدف المنشود".

وتابعت أن "نجاحنا يتحقق اليوم عندما تستمر مسيرة الحياة والعلم والمعرفة في آن واحد، وليكون العراق نموذجاً فريداً لتجاوز الصعاب كما يعرفه الجميع، وكما نريده أن يكون".

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