بعد توليسو.. فليك يُعلن عن إصابتين جديدتين في بايرن ميونخ

2020/11/28 | 23:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} كشف المدرب الألماني، هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، عن التشخيص المبدئي، للإصابة التي تعرض لها كورينتين توليسو، في مباراة شتوتجارت بالبوندزليجا.

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