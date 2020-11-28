التربية تعلن بدء العام الدراسي الجديد غداً الأحد بعد استكمال إجراءاتها الاحترازية

2020/11/28 | 23:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلنت وزارة التربية، بدء العام الدراسي الجديد غدا الاحد بعد استكمال اجراءتها الاحترازية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان مدارس العراق كافة تستقبل يوم غدٍ الأحد ، أكثر من 10 ملايين تلميذ وطالب للمراحل الدراسية كافة، في محطة جديدة للمعرفة في العام الدراسي الجديد 2020 – 2021، إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات صحية احترازية مشددة يتم تطبيقها هذا العام بسبب جائحة "كورونا "، للحفاظ على صحة الملاكات التعليمية والطلبة.

واضافت، انها تُجدد دعواتها للأسر التربوية وذوي الطلبة للعمل بمسؤولية مشتركة لا تقل مهمة احدهما عن الآخر لضمان تهيئة الأجواء الدراسية الملائمة، معلنةً بالوقت ذاته عن وضع الخطط الصحية والتعليمية التي سيتم تطبيقها على مدار العام الدراسي الجديد ولعل أبرز هذه الخطط هو دمج التعليم ما بين الورقي والإلكتروني باستخدام العديد من المنصات الإلكترونية وإعادة تكييف المناهج دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي .

واشارت الى أن الوزارة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على تجهيز المدارس بالرحلات والمستلزمات الدراسية لدعم المسيرة التربوية وخلق عام دراسي موفق يرفع من أداء الطلبة ومستواهم العلمي للوصول الى الهدف المنشود .

وتابعت: ان نجاحها يتحقق اليوم عندما تستمر مسيرة الحياة والعلم والمعرفة في آن واحد، وليكون العراق نموذجاً فريداً لتجاوز الصعاب كما يعرفه الجميع، وكما نريده أن يكون.

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