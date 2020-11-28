الصحة تصدر توجيها شاملا قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

2020/11/28 | 23:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، السبت، إعداد الآليات اللازمة لانطلاق العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي ومنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى انه وجه باجراء مسح وبائي شامل لكل المدارس لضمان عدم إصابة أي من الطلبة أو الهيئات التدريسية.

جاء ذلك في تصريح للتميمي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (28 تشرين الثاني 2020)، قال فيه إن "الوزارة منذ أشهر تدرس مع وزارة التربية الآليات اللازمة لتنفيذ انطلاق العام الدراسي الجديد لعدم ضياع سنة دراسية من حياة الطلبة".

وأضاف الوزير، أنه "تم إعداد الآليات اللازمة لانطلاق العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي ومنظمة الصحة العالمية"، لافتا إلى أن "وزارة الصحة زودت وزارتي التربية والتعليم قبل أكثر من شهر بالنقاط الأساسية لانطلاق العام الدراسي التي من خلالها يمكن المحافظة على حياة الطلبة والهيئات التدريسية من الإصابة بفيروس كورونا".

وتابع، أنه "تم عرض النقاط على الهيئة العليا للسلامة الوطنية وأجابت وزارة التربية على تلك التساؤلات وتحديد الدوام يوما واحدا بالأسبوع مع توزيع المرحلة الواحدة إلى صفوف عدة وإضافة يوم السبت إلى باقي أيام الأسبوع واستثنائه من العطل الرسمية واعتبارها دواما رسميا للمدارس".

وأردف التميمي، أنه "وجه فرقا صحية لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية وتم استخدام نموذج لسبع مدارس ومتابعتها من قبل الفرق الصحية ضمن المناطق التي تشرف عليها الدوائر الصحية"، لافتا الى أنه "تم تحديد أعداد الطلبة من 10 إلى 12 في الصف الواحد وبعد ذلك تم اتخاذ القرار بانطلاق العام الدراسي في التاسع والعشرين من تشرين الثاني".

وزاد أن "الوضع الوبائي قلق ويحتاج الى تضافر الجهود من الأسر والهيئات التدريسية لمتابعة الدوام ومتابعة التزام الطلبة بالكمامات وبالإضافة إلى تواجد الفرق الصحية"، مشيرا الى أنه "وجه بتعفير المدارس وتوفير المستلزمات الطبية".

وأشار التميمي، إلى أنه "وجه أيضا مع بدء العام الدراسي بمسح وبائي شامل لكل المدارس من خلال الفرق الطبية والصحية الموجودة خلال رقعتها الجغرافية بأخذ المسحات لضمان عدم إصابة أي من الطلبة أو الهيئات التدريسية فضلا عن قيام كوادر وزارة الصحة بنشر الوعي الصحي لدى الهيئات التدريسية والطلبة".

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