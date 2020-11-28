2020/11/28 | 23:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين قام الكاتب الايزيدي “شكري رشيد خيراڤايي” بإصدار كتاب جديد عن الايزيدياتي في جوانب مختلفة بعنوان “كتابات في الشأن الايزيدي” وأقام حفل توقيع الكتاب، اليوم السبت 2020/11/28، بحضور عدد كبير من المثقفين والأكاديميين والشباب في مبنى مركز لالش/ فرع خانك بمحافظة دهوك.عن ذلك تحدث “شكري رشيد خيراڤايي” وهو مؤلف الكتاب …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاتب الايزيدي “شكري رشيد” يصدر كتاب عن الايزيدياتي في جوانب مختلفة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاتب الايزيدي “شكري رشيد” يصدر كتاب عن الايزيدياتي في جوانب مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).