اندلاع نزاع عشائري ضمن منطقة الفضيلية في بغداد

2020/11/28 | 23:24 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، السبت، باندلاع نزاع عشائري في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "نزاعا عشائريا اندلع ضمن منطقة الفضيلية في بغداد".

واضاف ان "النزاع استخدمت فيه مختلف انواع الاسلحة"، مشيرا الى ان "قوات امنية توجهت الى المنطقة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل".

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