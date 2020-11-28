تكليف وزير عراقي الأصل بتوزيع لقاحات كورونا في بريطانيا

2020/11/28 | 23:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وزير الدولة للأعمال، ناظم حارث الزهاوي للإشراف على توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد.

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