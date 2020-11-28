2020/11/28 | 23:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت مديرية شرطة محافظة واسط، السبت، وجود حظر للتجوال في المحافظة يوم غد الأحد.



وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2020): "نسترعي انتباه أبناء واسط الكرام بأنه لا وجود لحظر التجوال ليوم غد الأحد المصادف 29/11/2020، وأن الوضع الأمني طبيعي ومستقر في محافظتنا الآمنة واسط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة واسط تنفي حظر التجوال في المحافظة يوم غد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة واسط تنفي حظر التجوال في المحافظة يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).