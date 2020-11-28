2020/11/28 | 23:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} يسعى تطبيق "واتسآب" باستمرار إلى تعزيز خصوصيته وحماية بيانات ومحادثات المستخدمين من خلال الميزات العديدة.غير أن ما يحصل مؤخراً قد يضع بيانات ملايين الأشخاص في خطر داهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير.. عملية احتيال كبرى تهزّ ”واتسآب“) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير.. عملية احتيال كبرى تهزّ ”واتسآب“) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).