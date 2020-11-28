بريطانيا تسجل نحو 16 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/11/28 | 23:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

سجلت بريطانيا، اليوم السبت، 15871 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما جاء في بيانات رسمية من المملكة المتحدة.

وذكرت السلطات الصحية البريطانية أنها سجلت، خلال الفترة نفسها، 479 حالة وفاة بين مصابين جاءت نتائج فحوصاتهم لكورونا إيجابيا منذ 28 يوما.

وتدل أرقام اليوم إلى انخفاض نسبي في عدد الإصابات والوفيات مقارنة مع يوم الجمعة (16022 حالة إصابة جديدة و521 حالة وفاة).

المصدر: RT

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