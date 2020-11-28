نواب كورد يشكلون حراكا ضاغطا على حكومة الإقليم: امتثلوا لبغداد او واجهوا مصيرا قاتما!

2020/11/28 | 23:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شكل مجموعة من نواب حركة التغيير في برلمان إقليم كوردستان، السبت، حراكا لاجبار حكومة الإقليم على الاتفاق مع بغداد في ملفات النفط والمعابر الحدودية واجراء اصلاحات لها، محذرين من "مصير قاتم" في حال استمرار الوضع على ما هو عليه الآن.

وبحسب بيان مشترك لستة نواب الذين يقودون الحراك، تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (28 تشرين الثاني 2020)، أنه "نحذر من مغبة عدم الاتفاق مع بغداد في الملف النفطي وإيقاف التهريب في المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان، وفي حال استمرار الوضع مثلما عليه الآن فأن الإقليم سيواجه مصيرا قاتما".

وأضاف البيان، ان "النواب الستة طالبوا باجراء اصلاحات في ملفات الضرائب والنفط والمعابر الحدودية، محملين حكومة إقليم كوردستان مسؤولية تنفيذ ذلك وعلى وجه الخصوص الكابينة الوزارية الحالية".

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