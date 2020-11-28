واسط تصدر توضيحا بشأن وجود حظر للتجوال غدا الاحد

2020/11/28 | 23:47 - المصدر: NRT عربية

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منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نفت قيادة شرطة محافظة واسط، السبت، وجود حظر للتجوال غدا الاحد في المحافظة، مؤكدة ان الوضع الامني طبيعي ومستقر.

جاء ذلك في بيان للقيادة تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (28 تشرين الثاني 2020)، ذكرت فيه انه "لا يوجد حظرا للتجوال سواء كان جزئيا او كليا غدا الاحد"، مؤكدة ان "الوضع الامني في المحافظة طبيعي ومستقر".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت قيادة شرطة واسط، السبت، فرض حظر للتجوال على الدراجات النارية في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2020)، قالت فيه إنها "قررت فرض حظر للتجوال على الدراجات النارية في المحافظة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل أو سبب القرار.

وفي سياق منفصل، أعلنت محافظة واسط، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة، واستنفار خلية ازمة السيول والامطار، بسبب غزارة الأمطار.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ واسط، محمد جميل المياحي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2020)، انه "بسبب غزارة الأمطار واستمرارها لغاية يوم غد في المحافظة، الحكومة المحلية في واسط تعلن يوم غد الأحد عطلة رسمية في جميع دوائر المحافظة ماعدا الخدمية منها".

وأضاف البيان، "وتعلن حالة الاستنفار لخلية ازمة السيول والامطار".

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