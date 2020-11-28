إحصائية صادمة لضحايا الانتحار مقارنة بوفيات كورونا في اليابان

2020/11/29 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت حالات الانتحار في اليابان خلال شهر واحد فقط عدد ضحايا جائحة كوفيد-19 الذين توفوا خلال نحو عام تقريبا، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

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