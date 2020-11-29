2020/11/29 | 00:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت لجنة الأمر الديواني، (29) حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس هيئة التقاعد السابق أحمد عبدالجليل الساعدي، وشقيقه وزوجاتهم وأولادهم.





وفي 17 أيلول، الماضي، اعتقلت قوة عسكرية خاصة، مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي.

وقال مصدر أمني لـ"ناس"، إن "قوة من سوات اعتقلت الرئيس السابق للهيئة العامة للتقاعد أحمد الساعدي، واقتادته من منزله إلى مقر قوات سوات تمهيداً لعرضه على قاضي التحقيق".

وأكد المصدر لـ"ناس" أن "6 مسؤولين آخرين تم اعتقالهم ايضا في الحملة ذاتها، فيما رفض الكشف عن أسمائهم".

واضاف، أن "لجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي (27 آب) الماضي، تسلمت سبع ملفات فساد كبرى في العراق، وانها تواصل تنفيذ القرارات الصادرة بحق المتهمين".

للمزيد: الكاظمي يسمي رئيس ’لجنة قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية’

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حجز أموال مدير التقاعد احمد الساعدي وشقيقه وزوجته وأولاده) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حجز أموال مدير التقاعد احمد الساعدي وشقيقه وزوجته وأولاده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).