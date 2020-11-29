حجز أموال مدير التقاعد احمد الساعدي وشقيقه وزوجته وأولاده

قررت لجنة الأمر الديواني، (29) حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس هيئة التقاعد السابق أحمد عبدالجليل الساعدي، وشقيقه وزوجاتهم وأولادهم.
وفي 17 أيلول، الماضي، اعتقلت قوة عسكرية خاصة، مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي.
وقال مصدر أمني لـ"ناس"، إن "قوة من سوات اعتقلت الرئيس السابق للهيئة العامة للتقاعد أحمد الساعدي، واقتادته من منزله إلى مقر قوات سوات تمهيداً لعرضه على قاضي التحقيق".
وأكد المصدر لـ"ناس" أن "6 مسؤولين آخرين تم اعتقالهم ايضا في الحملة ذاتها، فيما رفض الكشف عن أسمائهم".
واضاف، أن "لجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي (27 آب) الماضي، تسلمت سبع ملفات فساد كبرى في العراق، وانها تواصل تنفيذ القرارات الصادرة بحق المتهمين".
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