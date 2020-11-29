السيد عمار الحكيم لصالح: التحالف العابر للمكونات مدخلا لإصلاح الواقع السياسي

2020/11/29 | 00:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلنا مساء اليوم فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والاستحقاقات القادمة التي تنتظر العراق ومنها الإنتخابات المبكرة، حيث تم تأكيد أهميّة التهدئة السياسية في جميع الساحات تمهيدا لهدوء شامل لكل مساحة الوطن ، وقلنا إن الإنتخابات إحدى وسائل الإصلاح والتغيير وإحدى أدوات استعادة الثقة بين الجمهور والواقع السياسي.

اتفقت وجهات النظر مع فخامة الرئيس حول أهميّة الأمن الإنتخابي الذي يتعلق تارة بالمرشح بأن يختار الجهة التي يراها مناسبة للترشح معها، وأخرى بالناخب بقدرته على اختيار من يمثله دون ضغوط او تهديد ، وتارة أخرى بالبيئة الإنتخابية حيث قلنا بأهمية الشفافية وإبعاد الممارسة الإنتخابية عن المال السياسي وحملات التسقيط .

سياسيا قلنا إن التحالف العابر للمكونات يمثل مدخلا لإصلاح الواقع السياسي ووصفناه بالمتغير السياسي الكبير والمنعطف الاستراتيجي .

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